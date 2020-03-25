2020/03/25 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، الأربعاء، عن تخصيص جهد جوي لنقل منتسبي وزارة الثقافة (فنانين وممثلين) من أربيل إلى بغداد جواً.وقال البياتي في حديث لوكالة صدى الاعلام، إنه ” تم تخصيص جهد جوي يوم غد لنقل منتسبي وزارة الثقافة (فنانين وممثلين) من أربيل إلى العاصمة بغداد”.وأضاف أن “تخصيص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي يعلن تخصيص طائرة لنقل فنانين وممثلين من اربيل الى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير القائد العام الفريق الركن البياتي يعلن تخصيص طائرة لنقل فنانين وممثلين من اربيل الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).