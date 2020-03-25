بالوثائق خطة صرف رواتب مديريات التربية في بغداد

2020/03/25 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طلب محافظ بغداد محمد جابر العطا من وزارة المالية، اليوم الاربعاء، تمويل رواتب مديريات التربية الست في العاصمة.واشار الكتاب الرسمي الذي اطلعت “يس عراق”، عليه، الى ان عطا طلب من وزارة المالية “مبلغ 24 مليار و900 مليون دينار لغرض صرف رواتب التعيينات الناتجة عن حركة الملاك لعام 2016”.واضافت الوثائق بالقول، […]

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