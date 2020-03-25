بالوثيقة..تسعيرة جديدة لـ”الأمبير” ببغداد وكتب شكر وعقوبات لأصحاب المولدات

2020/03/25 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، عن تسعيرة جديدة للوحدة الكهربائية الواحدة، مشيرة الى ان على اصحاب المولدات الاهلية الالتزام بها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بمواجهة وباء كورونا.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “حددت محافظة بغداد ٥ آلاف دينار تسعيرة للامبير الواحد كحد اعلى للمولدات للشهر الحالي”، مشيراً […]

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