2020/03/25 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول لمناطق موبوءة بكورونا بحال عدم التزامهم الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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