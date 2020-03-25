من مقر عمليات بغداد ..خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بفرض الحظر

2020/03/25 | 20:21 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي ، مختلف تشكيلات القوات الامنية بما فيها قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات ، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال والتاكيد على اغلاق الملاعب والمقاهي وعموم تجمعات الشباب ، مؤكدة ضرورة اعادة النظر بالاستثاءات الممنوحة لبعض الفئات بما يخص الحظر .

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