السودان يفرج عن الاف السجناء لمنع تفشي كورونا

2020/03/25 | 20:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افرجت السلطات السودانية عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء السودانية / سونا/ واطلعت عليه وكالة صدى ان : عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان.وأعلن السودان في 13 من الشهر الحالي

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