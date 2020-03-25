بومبيو: زيارتي إلى أفغانستان مخيبة جدا

2020/03/25 | 20:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارته إلى أفغانستان بـ”المخيبة جدا”، لكه أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى السلام في هذه البلاد التي تعاني من حروب مستمرة منذ […]

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