محافظ بغداد يحدد سعر الامبير الواحد خمسة الف دينار

2020/03/25 | 20:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة بغداد ٥ آلاف دينار تسعيرة للامبير الواحد كحد اعلى للمولدات للشهر الحالي، مؤكدة فرض عقوبات قانونية بحق المخالفين.وبحسب بيان لاعلام المحافظة، فان ” هذا القرار والتوجيه الصادر […]

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