جامعة كربلاء والحشد ينتجان قناعا واقيا لمكافحة كورونا

2020/03/25 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ملاكات كلية الهندسة في جامعة كربلاء وسط العراق بتنفيذ برامج عمل حول تقديم مساعدات طبية نوعية في ظل الازمة الصحية الحالية ومن ضمنها العمل على مش...

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