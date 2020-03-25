محافظ نينوى لـ”العهد نيوز”: منعنا دخول أي وافد الى المحافظة لغرض الوقاية من كورونا

2020/03/25 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن محافظ نينوى نجم عبدالله الجبوري، اليوم الاربعاء، عن منع دخول أي وافد من اقليم كردستان والمحافظات الاخرى الى مدينة الموصل للوقاية من تفشي فايروس كورونا .وقال الجبوري في حديث لـ” العهد نيوز ” بانه يمنع دخول الوافدين وكذلك اهالي الموصل القادمين من اقليم كردستان والمحافظات الاخرى الى داخل مدينة الموصل […]

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