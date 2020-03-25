صورة مؤلمة… شاهد اصغر مصاب بفايروس كورونا في العراق

2020/03/25 | 20:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤلمة لاصغر طفل مصاب بفايروس كرونا في العراق من مدينة النجف الاشرف مع والدته المصابه كذلك بعدسه المصور حيدر الحمداني للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام اضغط الرابط التالي: […]

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