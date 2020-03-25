كتائب حزب الله تهدد باستهداف أي جهاز امني عراقي يشارك بمخطط عسكري تحضر له واشنطن بالعراق

2020/03/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاربعاء، بأن جنديين قتلا بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم، شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للواء 19 في منطقة حميدات شمال شرق د

بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، الأربعاء، القاء القبض على شخص قتل أحد أفراد عائلة شقيقته وأصاب 5 منها في المحافظة.

وقال الشمري، في بيان، أن قواته "القت القبض على قاتل بعد ارتكابه جريمة بشعة بحق عائلة

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان سرايا السلام انتشرت في مدينة الصدر لفرض حظر التجوال.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قطعات من الشرطة الاتحادية وسرايا السلام انتشرت في شوارع مدينة الصدر لفرض حظر التجوال".

وك

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