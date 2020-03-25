مجلس القضاء الاعلى ينفي وجود أي صفحة ناطقة باسمه في مواقع التواصل الاجتماعي

2020/03/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، وجود أي صفحة ناطقة باسمه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المر...





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