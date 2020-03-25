مدينة الصدر تقفز إلى صدارة المناطق الموبوءة بـ

2020/03/25 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتصدرت مدينة الصدر، خارطة الإصابات بفيروس "كورونا" في جانب الرصافة، حيث وصل عدد الإصابات إلى 13 إصابة من أصل 67 حالة.

تصدرت مدينة الصدر خارطة الإصابات بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد

في أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة، يوم الأربعاء 25 آذار/مارس، ارتفع عدد الإصابات في جانب الرصافة من العاصمة إلى 67 إصابة، تصدرتها مدينة الصدر ثم منطقة الزعفرانية بـ 25 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ13 في مدينة الصدر كما يلي:

إصابة في محلة 551، 2 في 548، إصابة في محلة 516، 2 في قطاع 23، إصابة في قطاع 31، 3 إصابات في قطاع 42، إصابة في قطاع 57، وأخرى في قطاع 41 وواحدة في قطاع 45.

وسجلت دائرة صحة الرصافة ارتفاع العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا الى 67 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

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وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، مبينًا أن "الحالة الأولى هي لرجل بعمر 70 سنة من أهالي مدينة الصدر قطاع 42 يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ونحول عام راجع مستشفى الإمام علي، وبعد إجراءات الفحوصات المختبرية تبينت إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الحالة الثانية هي لإمرأة بعمر 55 سنة من أهالي مدينة الصدر قطاع 57 وليس لديها تاريخ سفر، راجعت مستشفى الإمام علي وتعاني من ضيق في التنفس وبعد إجراء الفحوصات المختبرية تبين إصابتها بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن "الحالة الثالثة هي لرجل بعمر 43 سنة من أهالي مدينة الصدر قطاع 41 وليس بلديه تاريخ سفر راجع مستشفى الشهيد الصدر ويعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق بالتنفس، وبعد إجراء الفحوصات ظهرت النتائج موجبه تؤكد إصابته بفيروس كورونا".

وأوضح الساعدي، أن "الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 33 سنة من أهالي مدينة الصدر قطاع 45 راجع مستشفى الصدر ويعاني من نحول عام، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بفيروس كورونا فيما كانت الحالة الخامسة لامرأة بعمر 75 ليس لديها تاريخ سفر قطاع 42 راجعت مستشفى الإمام علي وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابتها بالفيروس".

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وتابع، أن "الحالة السادسة هي لرجل بعمر 62 سنة من أهالي منطقة البلديات بدت عليه أعراض الفيروس وبعد مراجعة مستشفى الشيخ زايد جاءت النتائج موجبة تؤكد إصابته بالفيروس"، لافتًا إلى أن "الحالات الست نقلت جميعها إلى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج".

وأفاد الساعدي، أن "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بجانب الرصافة ارتفعت إلى 67 إصابة، اكتسب 13 حالة الشفاء، فيما توفي اثنان ليصبح العدد المتبقي والذي يتلقى العلاج في ابن الخطيب 52 حالة".

وشهدت مدينة الصدر، يوم الأربعاء، انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن وعناصر من سرايا السلام، الفصيل المسلح الذي يقوده مقتدى الصدر، بهدف ضمان تطبيق حظر التجوال.

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