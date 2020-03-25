2020/03/25 | 20:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "الموقف الوبائي لفيروس كورونا من صحة ديالى لهذا اليوم هو وصول نتائج لتسع حالات اشتباه وجيمعها سلبية غير مصابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في ديالى تعلن عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في ديالى تعلن عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).