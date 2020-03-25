بالصورة:اصغر مصاب بكورونا في النجف وحصيلة جديدة للمحافظة

2020/03/25 | 20:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأربعاء تسجيل اربع اصابات بفيروس كورونا تم اجراء الفحص لها في مختبر الصحة العامة في المحافظات وهذه الحالات موزعة على النحو التالي..طفل ذو اربعة اشهر ملامس طفلة ذو 11 سنة ملامسة حالتين غير متلامسين ولا وافدين ( رجل وامرأة ) اعمارهما 50 سنه وقال بيان […]

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