حصيلة الوفيات بسبب كورونا ترتفع إلى 103 حالات في سويسرا

2020/03/25 | 20:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الحكومة السويسرية أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفعت من 90 حالة في يوم الثلاثاء إلى 103 اليوم الأربعاء.وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفدرالية السويسرية للصحة العامة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع، خلال الفترة نفسها، من نحو 9000 حالة إلى 9765.وفي وقت سابق من اليوم، […]

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