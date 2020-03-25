2020/03/25 | 20:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيزات أمنية تصل الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 20:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات أمنية تصل الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات أمنية تصل الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).