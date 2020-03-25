الانقلاب الامريكي تمهيدي أم تقليدي؟!

2020/03/25 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي بعد أن كثر الحديث عن احتمالية قيام الولايات المتحدة الامريكية بانقلاب عسكري في العراق وجدت ان الاسهام بعرض صورة بانورامية لاحتماليات حصول هذا الحدث أم لا قد يكون لها نفاعا ويعزز من احدى الرؤيتين ويرجحها لدى المراقب والمتخصص بالتحليل السياسي على حد سواء لكن قبل الشروع باستعراض النقاط المتعلقة بموضوع الانقلاب أجد ان […]

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