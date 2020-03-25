2020/03/25 | 21:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو ـ وكالات أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تحطم طائرة تدريب مقاتلة طراز”إل 39-)ومقتل قائدها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار، جنوبي البلاد .وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومقتل قائدها) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومقتل قائدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).