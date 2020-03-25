2020/03/25 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة طالب مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونخ الألماني، جميع نجوم كرة القدم العالمية، بضرورة تخفيض رواتبهم الكبيرة، من أجل توفيرها للعاملين أصحاب الأجور الضعيفة.وتحاول الأندية العالمية الكبرى، التوصل لاتفاق مع لاعبيها من أجل تخفيض رواتبهم، في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.وتوصل بايرن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوير يوجه رسالة قاسية لميسي بعد رفضه طلب برشلونة بتخفيض الرواتب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوير يوجه رسالة قاسية لميسي بعد رفضه طلب برشلونة بتخفيض الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).