مصدر طبي بذي قار لـ

2020/03/25 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في المحافظة، مبيناً أن المصاب عنصر أمن في رئاسة الوزراء، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله، مشيراً إلى أنه تسبب نقل الفيروس إلى عدد غير معلوم من المواطنين.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها ذي قار اليوم، هي لمنتسب من وزارة الداخلية يعمل في رئاسة الوزراء في بغداد، وهو من أهالي قضاء الرفاعي".وبين أن المصاب "أثناء الدوام في رئاسة الوزراء سقط أرضاً بعارض مرضي فحمله رفاقه وعدداً من الجنود إلى مستشفى في بغداد، وقد ساور الأطباء الشك أنه مصاب بالفيروس فأخذوا عينة منه لإجراء الفحص المختبري".وأضاف "المصاب لم يمكث في المستشفى بل غادرها ولم يعد إلى مقر عمله بل قرر العودة إلى منزله في قضاء الرفاعي، وترك سيارته في بغداد واستقل سيارة أجرة إلى محافظة ذي قار، ما يعني أنه بالتأكيد نقل العدوى إلى الركاب الذين كانوا معه في الطريق إلى ذي قار".ولفت المصدر إلى أن "هذا الأمر حدث يوم أمس الثلاثاء، واليوم أحد أصدقاء المنتسب المصاب راجع مستشفى الرفاعي بعد أن ساورته الشكوك بأن لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأبلغ المستشفى عن حال صديقه وأن لديه سعال شديد".وأشار المصدر إلى أن "فريقاً طبياً توجه إلى منزل المنتسب المصاب ووجدوه في حالة صحية صعبة جدا، وبعد الحديث معه اتصل الفريق بالمستشفى في بغداد وأخبروهم بوضعهم واسمه فكانت الإجابة من بغداد أنه مصاب بالفيروس وهم يبحثون عنه منذ يوم أمس بعد أن أكدت الفحوصات المختبرية إصابته بالفيروس".ونبه إلى أن "المشكلة الآن هي أن ملامسيّ المنتسب المصاب في مقر عمله وفي المستشفى وأثناء انتقاله من بغداد إلى ذي قار، غير معلوم".

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