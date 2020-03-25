شاهد حاكم الزاملي:جثث وفيات كورونا متكدسة بمستشفيات مدينة الصدر والمحافظات

2020/03/25 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا النائب السابق عن التيار الصدري حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، الى ايجاد حلول عاجلة تسمح بدفن وفيات مصابي كورونا في بغداد والمحافظات.وقال الزاملي في فيديو مصور اطلعت عليه، “يس عراق”، “علينا جميعاً بالتكاتف والتضامن خصوصاً في ما يتعلق بالمسؤولية الشرعية والقانونية بشأن دفن الموتى”.

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