مبادرة الشيخ الخزعلي.. صرخة الوفاء لانقاذ العراق “ج 1”

2020/03/25 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح العطيه في خضم التجاذبات السياسية بين القوى والكتل السياسية العراقية لاختيار رئيس جديد للوزراء وضمن الصراعات السلطوية الكبيرة بين المكونات السلطوية التي تملأ زوايا المشهد السياسي العراقي والتي تمثل اقصى مراحل التمزق والفوضى التي يعيشها العراق في هذه المرحلة الخطيرة من التاريخ والتي تعتبر عتبة فيصلية بين ان ينهض العراق وفق اليات نهوضه السليمة […]

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