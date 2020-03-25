كورونا.. تسجيل 683 وفاة جديدة في إيطاليا وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 7503

2020/03/25 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن 683 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد ب...





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