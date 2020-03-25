مبادرة الشيخ الخزعلي.. صرخة الوفاء لانقاذ العراق “ج 2”

2020/03/25 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزء الثاني ، د نجاح العطية جديد اخر في قلب المشهد العراقي والدولي وهو انتشار فايروس كورونا وتداعياته الكثيرة الامر الذي يلقي على عاتق الحكومة اعباءا لاتستطيع حكومة تصريف الاعمال الحالية القيام بها قانونيا ومعنى هذا ان هذه الحكومة تقف مشلولة ومقيدة اذا لم تتغير الصورة وتتحول الى حكومة دائمة الى حين انتهاء الازمة واختفاء […]

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