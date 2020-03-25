2020/03/25 | 21:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات بفيروس #كورونا في #سوريا إلى 5 حالات، بعد اكتشاف 4 إصابات جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء.وقالت #وزارة_الصحة أن أحد المصابين بالفيروس وصل البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 إصابات بفيروس “كورونا” في سوريا وحكومة دمشق تشدد من إجراءات الحظر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 إصابات بفيروس “كورونا” في سوريا وحكومة دمشق تشدد من إجراءات الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).