بالصورة..الجيش العراقي يسجل اول اصابة بوباء كورونا

2020/03/25 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان ضابط صف عراقي في الجيش تم تسجيل اصابته بوباء كورونا في محافظة نينوى.وذكرت المصادر ان “ملازم أول في الفرقة 15 بمدينة الموصل تم تسجيل اصابته بوباء كورونا”.

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