طائرة أمريكية تلقي أقراصاً غريبة في الموصل العراقية

2020/03/25 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد تقرير لموقع الفرات ان شهود عيان قالوا ان طائرة امريكية ألقت أقراصاً غريبة من نوعها على قرية في شرقي محافظة نينوى....

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