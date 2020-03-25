2020/03/25 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الظروف التي يمر بها العراق والاستنفار العام بشأن مکافحة فيروس

کورونا أصدرت کتائب حزب الله بيانا مهما حذرت فيه من رصدها تحرکات مريبة للقوات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: تحركات مريبة للقوات الأمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: تحركات مريبة للقوات الأمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).