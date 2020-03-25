كركوك تكسر حظر التجوال لصرف رواتب الموظفين

2020/03/25 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة كركوك الأربعاء استئناف الدوام الرسمي لكافة المصارف ليوم واحد لغرض توزيع رواتب الموظفين.

وجاء في كتاب صادر عن محافظ كركوك راكان الجبوري، إنه نظراً لعدم اكمال إجراءات توزيع الرواتب على بعض الدوائر الحكومية تقرر اعتبار يوم غد الخميس دوام رسمي لكافة المصارف وبنسبة دوام 50 في المئة".

وكركوك على غرار معظم محافظات العراق، فرضت حظراً للتجوال يسري حتى 28 آذار/مارس الجاري لاحتواء فيروس كورونا.

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