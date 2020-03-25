عبد الكريم خلف: سنفرض إجراءات عقابية شديدة بحق المخالفين لحظر التجوال

2020/03/25 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الاربعاء، أنه سيتم اتخاذ اجراءات عقابية شديدة بحق المخالفين لقرار حظر التجوال.

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