اعتقال ثلاثة ارهابيين جنوب الموصل

2020/03/25 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة ٧٥ ، القبض على ثلاثة ارهابيين في قرية بزونة جنوب الموصل.وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان” الارهابيين قاتلوا ضد قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض […]

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