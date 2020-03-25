كتائب حزب الله تكشف عن مخطط اميركي لاستهداف الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية

2020/03/25 | 21:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله تحذر اي طرف عراقي من المشاركة في المخطط الاميركي: سنعامله معاملة العدو للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام اضغط الرابط التالي: https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

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