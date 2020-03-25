2020/03/25 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مع تصاعد اصابات اقليم كردستان العراق، اليوم الاربعاء، بوباء كورونا أتخذت الصيدليات والمذاخر عدة طرق لوقاية العاملين فيها ومنع العدوى داخلها.وأظهرت الصور تحديد مسافات الطوابير وعدة نصائح مكتوبة على المناضد بشأن التعقيمات والوقاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..اجراءات صيدليات أربيل للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..اجراءات صيدليات أربيل للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).