نائب عن صادقون يؤكد رفض كتلته والفتح لآلية تكليف مرشّح رئاسة الوزراء

2020/03/25 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، على رفض صادقون والفتح لالية تكليف مرشح رئاسة الوزراء وتعتبرها سابقة خطيرة من خلال الالتفاف على الدستور وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تغريدة له عبر منصة “تويتر”، اطلعت عليها “العهد نيوز” ، إن” موقفنا ككتلة فتح وصادقون تحديدًا، هو رفض […]

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