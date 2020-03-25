تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

2020/03/25 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ...





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