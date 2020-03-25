الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد خطر جدا وفاتتنا نافذة الفرص الأولى لكن لنا النافذة الثانية

2020/03/25 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم غيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خ...





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