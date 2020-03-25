رغم حضر التجوال :نزاع عشائري بقضاء الجبايش في ذي قار بين عشيرتي العمايرة والبو شامة

2020/03/25 | 21:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الجبايش بذي قار بين عشيرتي العمايرة والبو شامة. وقال المصدر إن “تزاعا عشائريا اندلع في قضاء الجبايش في ذي قار […]

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