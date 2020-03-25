طبابة الحشد الشعبي تقوم بحملة تعقيم لمطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة

2020/03/25 | 21:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} واصلت كوادر طبابة الحشد الشعبي، الاربعاء، بحملة التعقيم والتعفير لليوم الثالث على التوالي.وذكر مصدر مطلع لوكالة أين، ان اليوم الثالث للحملة شهد تعفير مناطق التنومة والمعقل والجزيرة كما شملت مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي ومقار حرس الحدود.

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