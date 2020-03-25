الصحة النيابية تحذر من تحول 3 مناطق في بغداد الى أماكن موبوءة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 21:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حذر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، من تحول 3 مناطق في العاصمة بغداد الى مناقط موبوءة بفيروس كورونا.وقال الجبوري في بيان "في حال إصرار المخالفين للحظر الصحي في مدينة الصدر والشعلة والحرية ستتحول الى مناطق موبوءة بفيروس كورونا".وناشد "أهالي مدينة الصدر والشعلة والحرية بالالتزام بحظر التجوال الصحي حفاظاً على سلامتهم"

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