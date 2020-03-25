اندلاع نزاع عشائري بقضاء الجبايش في ذي قار بين عشيرتي العمايرة والبو شامة

2020/03/25 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الجبايش بذي قار بين عشيرتي العمايرة والبو شامة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "تزاعا عشائريا اندلع في قضاء الجبايش في ذي قار بين عشيرتي العمايرة والبو شامة".

واضاف ان "النزاع استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة وادى لوقوع جرحى بين الطرفين"، مبينا ان "النزاع يعود لخلافات سابقة بين المتنازعين والقوات الأمنية تحاول الدخول للتهدئة، ولكن لا تستطيع الوصول بسبب حدة النزاع".

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