تعيين 3 الاف منتسب في الداخلية يثير الشكوك ونائب يطالب بتحقيق عاجل

2020/03/25 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستغرب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية حسين اليساري، مساء اليوم الأربعاء، من صدور أمر بتعيين ثلاثة آلاف منتسب في وزارة الداخلية دون الاعلان عنه في وسائل الإعلام.وذكر اليساري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "أمر التعيين صدر دون علم ممثلي الشعب العراقي من أجل تبليغ الراغبين بالتقديم للتعيين وفق مفهوم العدالة وفتح الباب أمام الجميع للتقديم على التعيينات من أبناء شعبنا بكل أطيافه وقومياته".واضاف أن "هذا القرار تم الكشف عنه في وقت يشهد فيه العراق حظرا للتجوال والدوام الرسمي في مؤسسات الدولة".واشار الى ان "هذا الموضوع يجب أن يحقق فيه من قبل السلطات الرقابية ومنها البرلمان وهيئة النزاهة لرفع تقرير به إلى رئاستي البرلمان والوزراء لاتخاذ قرار بشأنه".واكد اليساري في ختام بيانه، على انه سيقدم طلبا "لاستجواب المسؤولين في وزارة الداخلية بعد رفع الحظر وبعد مباشرة البرلمان لجلساته".

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