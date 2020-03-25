نائب: الداخلية عينت 3 الاف منتسب دون أي اعلان في وسائل الاعلام

2020/03/25 | 21:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب حسين اليساري، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة بالتحقيق بتعيين 3 الاف منتسب في وزارة الداخلية دون أي الاعلان عنها في وسائل الاعلام.

وقال اليساري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "3 آلاف منتسب تم تعيينهم في وزارة الداخلية دون إعلان عنها في وسائل الإعلام".

واضاف أن "أمر التعيين صدر دون علم ممثلي الشعب العراقي من أجل تبليغ الراغبين بالتقديم للتعيين وفق مفهوم العدالة وفتح الباب أمام الجميع للتقديم على التعيينات من أبناء شعبنا بكل أطيافه وقومياته".

وتابع أن "هذا القرار تم الكشف عنه في وقت يشهد فيه العراق حظرا للتجوال والدوام الرسمي في مؤسسات الدولة"، لافتاً الى ان "هذا الموضوع يجب أن يحقق فيه من قبل السلطات الرقابية ومنها البرلمان وهيئة النزاهة لرفع تقرير به إلى رئاستي البرلمان والوزراء لاتخاذ قرار بشأنه".

وبين انه سيقدم "طلبا لاستجواب المسؤولين في وزارة الداخلية بعد رفع الحظر وبعد مباشرة البرلمان بجلساته".

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