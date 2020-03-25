دعوة لاصحاب المجمعات السكنية باعفاء المواطنين من استيفاء الأقساط الشهرية لمدة 3 اشهر

2020/03/25 | 21:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس هيئة استثمار النجف الاشرف، ضرغام هادي كيكو، اليوم الاربعاء، اصحاب المجمعات السكنية الاستثمارية باعفاء المواطنين من استيفاء الأقساط الشهرية لمدة 3 اشهر.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "واجبنا اتجاه اهلنا مع مانمر به من ظروف استثنائية صعبة في ظل انتشار وباء فايروس كورونا وشعورنا جميعا في تخطي هذه المرحلة، نناشد الاخوة أصحاب المجمعات السكنية الاستثمارية بأن تكون لهم بصمة من خلال تعاونهم باعفاء المواطنين من استيفاء الأقساط الشهرية ولمدة ثلاثة اشهر لحين عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي وعبور هذه الأزمة التي تحتم علينا أن نكون متعاونين ومتكاتفين".

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