باب لرفع أسعاره… إيقاف بيع الخبز من الأفران تحسباً لـ كورونا

2020/03/25 | 21:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة السورية، إيقاف بيع الخبز مباشرة للمواطنين من الأفران، واعتماد نقاط بيع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بفيروس كورونا.وذكرت رئاسة الوزراء في

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