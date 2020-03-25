2020/03/25 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام اضغط الرابط التالي: https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب “احمد الكناني” : حامي الدستور يخالف الدستور مرة اخرى و يكلف شخصية جدلية #لن_يمر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب “احمد الكناني” : حامي الدستور يخالف الدستور مرة اخرى و يكلف شخصية جدلية #لن_يمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).