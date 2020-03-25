وعود لم تتحقق

2020/03/25 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد السامرائي في عام 2008 وجه مجلس النواب العراقي رسالة إلى الخبير النفطي العراقي فاضل الجلبي رسالة فيها استفسار محدد مفاده : أيهما أولى بالعراق أن يفعل الاعتماد على شركة النفط الوطنية والجهد الوطني في إنتاج وتسويق النفط، أم يعتمد على الشركات الأجنبية؟ وخلصت دراسة مختصرة من 8 صفحات إلى القول انه اذا اراد العراق […]

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