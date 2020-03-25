خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بحظر التجوال

2020/03/25 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت خلية الازمة النيابية ، مختلف تشكيلات القوات الامنية بما فيها قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات ، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال والتاكيد على اغلاق الملاعب والمقاهي وعموم تجمعات الشباب ، مؤكدة ضرورة اعادة النظر بالاستثاءات الممنوحة لبعض الفئات بما يخص الحظر .وشدد رئيس الخلية النائب الاول لرئيس مجلس […]

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