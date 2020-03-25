بالصور.. اخوة زينب في حملة “لأجلكم” لتوزيع الكمامات والكفوف على القوات الامنية بالنجف

2020/03/25 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الفرق الخاصة بحملة “لأجلكم” التي اطلقتها حركة عصائب اهل الحق استجابة لمبادرة الامين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي، لتوزيع الكمامات والكفوف على القوات الامنية والمواطنين في محافظة النجف الاشرف.حيث دعا الخزعلي الى تحقيق التكافل الاجتماعي لتجاوز ازمة وباء كورونا، كما وجه كوادر وتنظيمات وجماهير حركة عصائب اهل الحق الى الجهد الطوعي لمواجهة […]

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